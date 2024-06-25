Рахмонову "отдали" победу над Эдвардсом и пояс чемпиона UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гэрри (14-0) поделился мнением о том, кто способен победить действующего чемпиона UFC в полусреднем весе британца Леона Эдвардса (22-3), передают Vesti.kz.

По словам Гэрри, это будет либо он сам, либо казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0).

"Трудно ставить против Леона (в бою с Белалом). Сложно даже представить, что он сделал за последние два года и как он смог развиться и доминировать. Он очень, очень талантлив. Он очень разносторонний боец, и я думаю, что он представляет собой проблему для всех в дивизионе, потому что он настолько хорош. Потребуется кто-то моего калибра или калибра Шавката, чтобы выйти и доказать, что мы - новое поколение в этом виде спорта, и отобрать у него этот пояс. Что касается меня, то я вижу, что Леон по-прежнему будет чемпионом до конца июля, и я искренне верю, что Шавкат станет следующим парнем, который получит такую возможность", - сказал Гэрри в интервью MMA Junkie.

Напомним, Эдвардс 29 июля проведет защиту титула в главном событии турнира UFC 304в Манчестере (Англия) в матче-реванше против Белала Мухаммада (23-3 ММА).

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Что касается Рахмонова, то он свой последний бой провел в декабре на турнире UFC 296, когда победил Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Для Шавката эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные. Сообщалось, что за этот бой Рахмонов получил самый большой гонорар в карьере. Казахстанец занимает третье место в полусреднем весе UFC.

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