Рахмонов? Назван самый неудобный соперник для Махачева

Ирано-американский боец Бенеил Дариуш (22-6-1) высказался по поводу того, кто из других файтеров мог бы оказать достойную конкуренцию чемпиону легкого веса UFC россиянину Исламу Махачеву (27-1), передают Vesti.kz.

По его мнению, им мог бы оказаться Макс Холлоуэй (26-8) из США.

Дариуш считает, что Холлоуэй вынослив и выбрасывает много ударов, а это не очень хорошо для Махачева. Например, бой Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым показал, насколько большое значение имеет кардио.

"Мераб доминировал благодаря своей выносливости. Что касается Макса, я не припомню, чтобы он замедлялся в четвертых или пятых раундах. Он стабильно держит высокий темп на протяжении всего боя", - отметил Дариуш.

Махачев последний раз дрался 18 января, когда в главном событии турнира UFC 311 финишировал в первом раунде бразильца Ренато Мойкано (20-6-1).

Ранее сообщалось, что Махачев может подняться в полусредний вес и встретиться с победителем пары Белал Мухаммад (24-3) - Шавкат Рахмонов (19-0).

Ранее стало известно, что Мухаммад пришел в зал Рахмонова и сделал заявление, а российский боец озвучил позицию Махачева по бою с Шавкатом.