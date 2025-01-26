Российский боец озвучил позицию Махачева по бою с Рахмоновым

Российский легковес ACA Юсуф Раисов поделился своим мнением о возможном титульном поединке своего соотечественника Ислама Махачева в полусреднем весе и предположил, что дружба с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом не станет для него серьезным препятствием, передают Vesti.kz.

Также он высказался о потенциальном поединке Махачева против казахстанца Шавката Рахмонова.

"Может быть, они поговорят. Это просто спорт. Так к этому отнесутся. Не знаю их отношений, но Ислам говорил о втором поясе. Так, наверное, и с Шавкатом (Рахмоновым) особого желания (драться) не будет. Из Казахстана парень, сосед и брат. Не знаю, как Ислам проявит себя в полусреднем весе. Он хороший и сильный парень. Настоящий работяга. Любит тренироваться, любит находится в зале. Большинство ребят этого не любит. Махачев всегда чему-то учится. Физически он крепкий. Но в зале с полусредневесом и в клетке – разные истории", – сказал Раисов интервью MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Махачев может подняться в полусредний вес и подраться с победителем пары Белал Мухаммад - Шавкат Рахмонов.

Стало известно место проведения боя Рахмонов - Мухаммад за пояс UFC

Махачев последний бой провел 18 января, когда в главном событии турнира UFC 311 финишировал в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Рахмонов 8 декабря на турнире UFC 310 по очкам победил ирландца Иэна Гэрри и поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона американского промоушена.