Мухаммад пришел в зал Рахмонова и сделал заявление

Тренер казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) в американском зале Kill Cliff FC Саид Сапаров объяснил, зачем к ним на тренировки приходил чемпион UFC в полусреднем весе, американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3), передают Vesti.kz.

"Без паники. Просто пришел в выходной день в наш зал потренироваться со своим другом, нашим одноклубником Джарэдом Гордоном. Хорошая новость для казахстанских болельщиков то, что на этот раз обещал обойтись без травм и бой в разработке на май месяц", – написал Сапаров в Instagram.

Стало известно место проведения боя Рахмонов - Мухаммад за пояс UFC

Мухаммад и Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, прошедший 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако Белал снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1) и проиграл судейским решением Шавкату. После этой победы казахстанец поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Ранее российский боец озвучил позицию Ислама Махачева по бою с Шавкатом Рахмоновым.