Рахмонов? Назван самый неудобный соперник для Махачева

Ирано-американский боец Бенеил Дариуш (22-6-1) высказался по поводу того, кто из других файтеров мог бы оказать достойную конкуренцию чемпиону легкого веса UFC россиянину Исламу Махачеву (27-1), передают Vesti.kz.

По его мнению, им мог бы оказаться Макс Холлоуэй (26-8) из США.

Дариуш считает, что Холлоуэй вынослив и выбрасывает много ударов, а это не очень хорошо для Махачева. Например, бой Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым показал, насколько большое значение имеет кардио.

Which fighter has the best chance to dethrone Islam Makhachev?@beneildariush explains why @BlessedMMA presents the most interesting style matchup for the champ



Source: MMA Today w/@RJcliffordMMA & @RyanMcKinnell pic.twitter.com/inEC9YhKhU