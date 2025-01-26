Махачеву пообещали проблемы из-за Рахмонова

Российский спортивный сайт "Чемпионат" высказался о перспективах российского бойца Ислама Махачева (27-1) в полусреднем весе промоушена, сообщают Vesti.kz.

Конечно, сам Махачев мечтает о втором поясе: "Титул в полусреднем весе - это моя мечта. Но в весе до 77 кг есть Белал, который скоро будет защищать свой пояс. У нас с ним один менеджер, Али. Мы сядем и все обсудим. Я мечтаю стать двойным чемпионом, не хочу покидать этот спорт без второго титула".

С Мухаммадом россиянин драться не собирается по понятным причинам. Значит как минимум придется ждать до мая-июня, когда должен состояться бой Белала с Шавкатом Рахмоновым. От него будет многое зависеть: если Мухаммад проиграет, то это сразу же откроет Исламу дорогу в полусредний вес. А вот если Белал сохранит пояс, то это будет печальный расклад для российского чемпиона: мечты о втором поясе придется отложить.

Ну или же сразу метить в средний вес, перескакивая дивизион Белала. Ислам о таком тоже говорил, его тренер Хавьер Мендес заявлял, что Махачев вполне может конкурировать с Дрикусом дю Плесси. Но, кажется, это какой-то совсем сказочный вариант. Во-первых, для такого скачка Исламу нужно время, во-вторых, в среднем весе есть и другие претенденты на титул, в том числе и Хамзат Чимаев, с которым Ислам тоже вряд ли станет драться.

Непростая ситуация складывается для Ислама, и прояснит ее только время. В любом случае Махачев не собирается выступать до окончания Рамадана, а там и бой Белала с Рахмоновым должен состояться, от которого будет зависеть судьба россиянина: или же он пойдет за вторым поясом, или придется бить соперников в своем дивизионе по второму кругу", - пишет сайт.