Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 21:00
 

Шавкат Рахмонов показал видео подготовки к чемпионскому бою в UFC

  Комментарии

Поделиться
Шавкат Рахмонов показал видео подготовки к чемпионскому бою в UFC ©https://vesti.kz/ufc/stalo-izvestno-mesto-provedeniya-boya-rahmonov-muhammad-357843/

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) опубликовал в соцсетях пост с видео, на котором он ведет тренировку к следующему бою, сообщают Vesti.kz. В последнем бою, который прошел в декабре 2024 года Рахмонов нанес первое поражение ирландцу Иэну Гэрри (15-1).

Поделиться

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) опубликовал в соцсетях пост с видео, на котором он ведет тренировку к следующему бою, сообщают Vesti.kz. В последнем бою, который прошел в декабре 2024 года Рахмонов нанес первое поражение ирландцу Иэну Гэрри (15-1).

"Подзарядка", - подписал Рахмонов видео в своем Instagram.


Отметим, что на UFC 310 Рахмонов должен был подраться с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (26-3). Но чемпион UFC в полусреднем весе снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что недавно стало известно о новом месте встречи Рахмонова и Мохаммада.

Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат

Реклама

Живи спортом!