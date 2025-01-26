Двукратный олимпийский чемпион озвучил прогноз на реванш Бетербиев - Бивол

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и трехкратный чемпион России по боксу Олег Саитов в интервью "Чемпионату" поделился своим мнением о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

"Жду очень хорошего боя. Фаворит - Бетербиев, он же выиграл первый бой. Хотя решение там, конечно, было спорное. Мне кажется, по раундам было 6:6, можно было дать ничью. Но в концовке Бивол просто остановился, перестал работать, инициатива была на стороне Бетербиева. Этот фактор и сыграл, возможно. В этот раз Бивол может сделать все иначе", - сказал Саитов.

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Знаковое противостояние, которого ждут миллионы поклонников бокса, запланировано на 22 февраля и пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, что их первая встреча в октябре прошлого года завершилась драматичной победой Бетербиева раздельным решением судей, после чего он объединил все титулы в дивизионе.

Если Артур впервые не смог выиграть нокаутом, то Бивол потерпел первое поражение в карьере.