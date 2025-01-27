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"Ты чертовски хорош". Канело выбрал лучшего боксера планеты

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"Ты чертовски хорош". Канело выбрал лучшего боксера планеты ©x.com/Canelo

Легендарный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) высказался о чемпионе мира в супертяжелом весе, украинце Александре Усике (23-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

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Легендарный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) высказался о чемпионе мира в супертяжелом весе, украинце Александре Усике (23-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

- Ты считаешь, что Усик - лучший боксер планеты вне зависимости от весовых категорий? За исключением тебя, конечно.

- Да, конечно, Усик - один из лучших. Он очень хороший боксер. Я сказал ему вчера: "Ты чертовски хорош". Он заслуживает это звание, - заявил Альварес в интервью The Ring.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако вскоре он отказался от титула IBF, передав его Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО).

Этот шаг позволил украинцу сосредоточиться на организации реванша с Фьюри, предпочтя зрелищный бой обязательной защите титула. 21 декабря Усик одолел Фьюри во втором поединке и защитил свои титулы чемпиона мира.

Что касается Альвареса, то в последнем поединке 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе Канело встретился с пуэрто-риканцем Эдгаром Берлангой (22-1, 17 КО). Поединок продолжался все 12 раундов и завершился единогласной победой Альвареса решением судей.

Мексиканец хорошо известен казахстанским фанатам бокса по трилогии с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Они встречались в 2017, 2018 и 2022 годах в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Если первый бой завершился спорной ничьей, то последующие два остались за мексиканцем судейским решением.

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