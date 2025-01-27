Казахстан назвал состав на турнир по боксу в Испании
Сборная Казахстана по боксу вылетела в Испанию, где в Аликанте проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в международном турнире с 3 по 9 февраля, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по боксу вылетела в Испанию, где в Аликанте проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в международном турнире с 3 по 9 февраля, передают Vesti.kz.
Состав команды выглядит так:
Мужчины
48 кг: Ернар Карап, Нурзат Онгаров;
51 кг: Ернур Кайрат, Рамазан Нурлыбаев
54 кг: Баглан Кенжебек, Актилек Орынбасар, Жандаулет Сарсенбаев;
57 кг: Жасулан Тилеумбек, Ерхан Турдан;
60 кг: Шынгыс Мусинов, Бейбарыс Жексен;
63.5 кг: Алмат Абдуали, Жандос Кыдыралиев;
67 кг: Дулат Бекбауов, Елнур Суюнбай;
71 кг: Дархан Дуйсебай, Аман Конысбеков;
75 кг: Диас Молжигитов, Максат Отегенов;
80 кг: Даулет Толемисов;
86 кг: Бекнур Батырбек, Темирлан Мукатаев, Бекзат Танатар;
92 кг: Мади Амиров, Нурмагамед Юсупов;
+92 кг: Даниял Сапарбай.
Женщины
48 кг: Роксана Гасымова;
60 кг: Гүлжайна Уббиниязова;
70 кг: Бакыт Сейдиш;
75 кг: Диана Магауияева.
Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал, что еще два состава после сборов в Туркестанской области отправятся в Болгарию для участия на одном из крупнейших международных турниров "Кубок Странджа".
Также он высказался о молодых звездах.
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