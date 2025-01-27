Казахстанский боксер получил бой за 5 титулов против нокаутера с 15-0

Определился соперник казахстанского боксера второго полулегкого веса Бекмана Сойлыбаева (19-1, 10 КО) в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (UBO), сообщают Vesti.kz.

Им станет 28-летний спортсмен из Танзании Абеид Зуго (15-0, 13 КО), занимающий 54-е место в мировом рейтинге.

Поединок рассчитан на 12 раудов и пройдет в рамках второй полулегкой весовой категории. Бой возглавит боксерский вечер в Актау, который состоится 23 февраля.

Стоит отметить, что 34-летний Сойлыбаев за свою карьеру успел стать обладателем таких титулов, как WBA NABA США, WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBC International и WBA Inter Continental. Теперь на кону пояс UBO World.

Последний поединок казахстанца состоялся в декабре прошлого года. Тогда Сойлыбаев досрочно победил узбекского боксера Абдуллибека Назмиждонова.