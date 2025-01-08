В сборной Казахстана сделали заявление про чемпиона мира по боксу

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал, когда вернется в строй Нурбек Оралбай, передают Vesti.kz.

"Что касается Нурбека Оралбая, то восстановление у него проходит хорошо. Он лечил пазухи носа. Вот на предстоящих сборах, которые начнутся 13 января, он будет уже в сборной, в строю", - рассказал Сатжанов в интервью Olympic.kz.

Ранее Сатжанов рассказал о молодых звездах после чемпионата Казахстана в Караганде.

По словам наставника, УТС пройдет с 13 по 31 января в Туркестанской области, куда будут вызваны первые, вторые, третьи и четвертые номера сборной. Затем 25 января два состава отправятся готовиться в Испанию, где также намечен турнир. Остальные два состава после сборов в Туркестанской области поедут в Болгарию для участия на одном из крупнейших международных турниров "Кубок Странджа".

Что касается Нурбека Оралбая, то он является чемпионом мира-2023 в весовой категории до 80 килограммов. Также на его счету есть бронза чемпионата Азии-2022 и серебро Олимпиады-2024.