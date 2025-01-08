Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 19:15
 

Массовая драка случилась на вечере бокса казахстанского чемпиона из Австралии

  Комментарии

Поделиться
Массовая драка случилась на вечере бокса казахстанского чемпиона из Австралии ©DAZN

Массовая драка случилась на вечере бокса в Австралии, где главным событием стал чемпионский бой австралийца Джея Опетайя (27-0, 21 КО) с новозеландцем Дэвидом Ньикой (10-1, 9 КО), передает Vesti.kz.

Поделиться

Массовая драка случилась на вечере бокса в Австралии, где главным событием стал чемпионский бой австралийца Джея Опетайя (27-0, 21 КО) с новозеландцем Дэвидом Ньикой (10-1, 9 КО), передает Vesti.kz.

В ходе вечера несколько зрителей решили позабавить окружающих и устроили массовую драку в проходе между трибунами. Бойцов удалось разнять буквально через пару минут.

Сам главный бой завершился досрочной победой Джея, который защитил чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.

Стоит отметить, что Опетайя стал чемпионом мира в любителях. Это произошло в 2011 году в Алматы.

Профессиональный бокс

Реклама

Живи спортом!