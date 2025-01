Массовая драка случилась на вечере бокса казахстанского чемпиона из Австралии

Массовая драка случилась на вечере бокса в Австралии, где главным событием стал чемпионский бой австралийца Джея Опетайя (27-0, 21 КО) с новозеландцем Дэвидом Ньикой (10-1, 9 КО), передает Vesti.kz.

В ходе вечера несколько зрителей решили позабавить окружающих и устроили массовую драку в проходе между трибунами. Бойцов удалось разнять буквально через пару минут.

Сам главный бой завершился досрочной победой Джея, который защитил чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.

Best scrap of the night so far #OpetaiaNyika pic.twitter.com/aAmv5nuQSp