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Профи-бокс
Вчера 16:38
 

Не тянет профи? Джалолов показал свою силу

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Не тянет профи? Джалолов показал свою силу ©Olympic.uz

Боксер супертяжелого веса из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) продолжает подготовку к возвращению на профессиональный ринг, передает Vesti.kz.

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Боксер супертяжелого веса из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) продолжает подготовку к возвращению на профессиональный ринг, передает Vesti.kz.

Узбекский журналист Джалол Ахмедов опубликовал у себя в соцсети Х видео с тренировки Джалолова. На фрагментах видно, что спортсмен уделяет большое внимание работе со штангой и тренажерами, нацеленными на усиление его физической мощи.

Отметим, что в комментариях подписчики усомнились в готовности боксера к профи. Некоторые посчитали, что он не тянет уровень профессионального бокса.

Следующий бой Баходира Джалолова запланирован на 6 февраля в Монреале (Канада), соперником станет француз Давид Спилмонт (16-8-1, 11 КО). Для Баходира этот поединок станет первым после победы на Олимпийских играх в Париже.

Профессиональный бокс

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