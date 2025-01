Не тянет профи? Джалолов показал свою силу

Боксер супертяжелого веса из Узбекистана Баходир Джалолов (14-0, 14 КО) продолжает подготовку к возвращению на профессиональный ринг, передает Vesti.kz.

Узбекский журналист Джалол Ахмедов опубликовал у себя в соцсети Х видео с тренировки Джалолова. На фрагментах видно, что спортсмен уделяет большое внимание работе со штангой и тренажерами, нацеленными на усиление его физической мощи.

Отметим, что в комментариях подписчики усомнились в готовности боксера к профи. Некоторые посчитали, что он не тянет уровень профессионального бокса.

Bakhodir Jalolov is preparing for his fight against David Spilmont (16-8-1, 11 KOs) on February 6 in Montreal, Canada. pic.twitter.com/YyRqmdWpFw