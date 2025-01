Ставший чемпионом мира в Казахстане боксер вырубил дерзкого претендента в бою за титул IBF

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF австралиец Джей Опетайя (27-0, 21 КО) защитил свой титул в бою с новозеландцем Дэвидом Ньикой (10-1, 9 КО), передает Vesti.kz.

Их поединок возглавил вечер бокса на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия). Он был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В четвертом раунде Джей отправил соперника в нокдаун, а затем добил его, брутально уложив на канвас.

