Команда чемпиона объяснила причину отказа от боя с Алимханулы

Бывший обязательный претендент на бой с Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) Хамза Шираз (21-0, 17 KO) готовится завоевать титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, встретившись с его обладателем Карлосом Адамесом (24-1, 18 KO). Однако, как сообщает команда британца, они по-прежнему заинтересованы в поединке с казахстанцем, передают Vesti.kz.

Шираз будет сражаться с чемпионом WBC 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главным событием вечера станет реванш за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО).

После завоевания нового титула 25-летний Шираз намерен провести встречу с Алимханулы. Об этом сообщил советник боксера Спенсер Браун. При этом у британца уже был шанс выступить в ринге с Qazaq Style (прозвище Жанибека) за пояс WBO, однако он отказался от поединка, потеряв место в рейтинге организации.

Как заявляет Браун, казахстанский боксер сейчас находится на пике формы, и именно в поединке с ним Шираз сможет заявить о себе в мировом боксе.

"Я думаю, он (Жанибек) следующий. Алимханулы сейчас на вершине. А для Хамзы это момент, когда его звезда засияет", - цитирует слова Брауна BN.

Последним соперником казахстанца был австралийский боксер Андрей Михайлович. Тогда Алимханулы выиграл нокаутом в девятом раунде, успешно защитив пояс IBF. Напомним, что Международная боксерская федерация (IBF) уже назначила нового претендента для Qazaq Style.

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver.

Казахстанский боксер уделал Алимханулы и получил бой с чемпионом мира