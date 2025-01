Алимханулы "назначили" нового претендента на титул

Объединенный чемпион мира в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) в скором времени получит нового обязательного претендента по линии IBF, передают Vesti.kz.

Международная боксерская федерация (IBF) заказала элиминатор. В нем сойдутся Кирон Дэвис (19-3-1, 6 КО) и Этиноса Олиха (21-0, 9 КО) из Италии.

Как отмечает инсайдер Дэн Рафаэл, соперники не сумели договориться о дате и месте проведения боя. Поэтому судьба элиминатора решится 4 февраля на торгах.

Олиха в 2023 году стал чемпионом мира по версии IBO. Он уже участвовал в отборе IBF (за 2-ю строчку) - нокаутировал в третьем раунде представителя Германии Александра Павлова.

Дэвис отметился в прошлом году одним из самых знаковых апсетов - красиво разобрался с ярчайшим проспектом-соотечественником Элайджей Гарсией.

Алимханулы выступил с заявлением о бое за три титула

Напомним, Алимханулы завоевал титул IBF в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).

В октября 2024-го в Сиднее (Австралия) казахстанец успешно защитил пояс, нокаутировав в девятом раунде другого обязательного претендента - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Также Алимханулы владеет титулом WBO.

News: IBF has scheduled a purse bid for a middleweight title eliminator for No. 1 between Etinosa Oliha and Kyrone Davis, who did not make a deal before the deadline. Purse bid is Feb. 4 at 12 pm ET.