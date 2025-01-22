Назван величайший мошенник в истории бокса
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) заявил о желании провести реванш против экс-чемпиона дивизиона и соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), передают Vesti.kz.
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) заявил о желании провести реванш против экс-чемпиона дивизиона и соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), передают Vesti.kz.
Их первый поединок состоялся в 2015 года и завершился досрочной победой Джошуа в 7-м раунде.
При этом Уайт является лишь одним из вариантов для Джошуа, которые недавно озвучил промоутер экс-чемпиона Эдди Хирн.
В этот список помимо прочих также входит и бывший чемпион мира из США Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО). И вот это Диллиану категорически не нравится.
"Уайлдер - величайший мошенник в истории бокса. Абсолютный трус, который избегал меня пять лет. Он позорище, и с тех пор его неоднократно разоблачали. Разве он не должен гоняться за реваншами с Паркером и Чжаном? Он дурилка картонная, и не имеет ни стыда, ни совести", - цитирует Уайта Sky Sports.
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