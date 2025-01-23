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Головкин? Стало известно, за какими боксерами следит Канело

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Головкин? Стало известно, за какими боксерами следит Канело ©DAZN

Чемпион мира по версии WBO, WBC, WBA Super и The Ring во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) поделился именами четырех боксеров, которые привлекают его внимание, сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира по версии WBO, WBC, WBA Super и The Ring во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 КО) поделился именами четырех боксеров, которые привлекают его внимание, сообщают Vesti.kz.

"Мне нравится наблюдать за всеми молодыми и хорошими боксерами. Мне нравятся Александр Усик, Райан Гарсия, Теофимо Лопес. Мне также нравится Джервонта Дэвис. Они действительно классные боксеры", - приводит слова Альвареса аккаунт Ring Magazine в X (ранее Twitter).

Напомним, что в последнем поединке 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе Канело встретился с пуэрто-риканцем Эдгаром Берлангой. Поединок продолжался все 12 раундов и завершился единогласной победой Альвареса решением судей.

Напомним, Альварес провел три боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год победил мексиканец. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вновь вышел Канело.

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