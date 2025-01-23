Побеждал Джалолова, но до золота так и не добрался. С чем Камшыбек Кункабаев ушел из бокса?

Камшыбек Кункабаев, один из самых титулованных боксеров Казахстана, завершил свою яркую карьеру. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Кайрат Сатжанов. Бывший капитан сборной Казахстана, чья карьера была наполнена триумфами и вызовами, стал примером для молодых спортсменов и настоящей гордостью страны, передают Vesti.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 добился немалых высот и достижений на любительском ринге, но главные награды ему так и не покорились. Тем не менее, нельзя сказать, что его карьера неудачная - Кункабаев вполне достойно представлял Казахстан на мировых аренах, но в последние годы у него наметился спад.

Поэтому, решение об уходе - вполне ожидамое и, может, местами опраданное. Ведь в сборной уже появилось достойная замена (в лице Айбека Оралбая). Возможно, сам Кункабаев решил взять паузу в карьере, чтобы с новыми силами вернуться и вновь сойтись в противостоянии со своим главным антагонистом из Узбекистана.

Главная дуэль: с Баходиром Джалоловым

История бокса в Центральной Азии была бы неполной без упоминания легендарных поединков Камшыбека Кункабаева и Баходира Джалолова. Их битвы на ринге стали синонимом яростного соперничества Казахстана и Узбекистана, вызывая восторг и интригу у фанатов.

Первый яркий бой состоялся на чемпионате Азии 2017 года, где Джалолов взял верх, но на чемпионате мира того же года Кункабаев показал свою мощь, взяв реванш в четвертьфинале.

До 2019 года Камшыбек лидировал в их личных встречах со счетом 3:1, однако затем Джалолов начал доминировать, одержав пять побед подряд, включая ключевые финалы чемпионатов мира и Азиатских игр.

На Азиаде-2023 вв Ханчжоу их встреча завершилась единогласной победой Джалолова (5:0). Камшыбек дважды был предупрежден судьями, что повлияло на исход боя.

Несмотря на это, каждый их поединок оставался громким событием в мире бокса.

Главное достижение: олимпийская бронза

Олимпийские игры 2020 года стали важным этапом для Камшыбека, ведь он завоевал бронзу, став первым казахстанским супертяжеловесом, поднявшимся на олимпийский пьедестал.

На пути к этой награде он показал превосходную технику, победив египтянина Юсри Хафеза и россиянина Ивана Верясова.

Олимпийская медаль стала не просто наградой, а настоящим символом всей карьеры Камшыбека. Она закрепила его статус как одного из величайших боксеров в истории Казахстана, а его заслуги были отмечены орденом "Курмет".

Самые большие разочарования в карьере

Парадоксально, главным разочарованием для Кункабаева на ринге стали Игры в Токио.

А именно поражение в полуфинале от американца Ричарда Торреса, которое лишило его шанса сразиться за золото и оставило осадок, ведь он был одним из фаворитов турнира.

Следующая Олимпиада-2024 в Париже также не принесла желаемого результата для Кункабаева.

В 1/8 финала он уступил испанцу Аюбу Гадфе, завершив свое участие на ранней стадии и не оправдав ожиданий многочисленных поклонников и команды.

Напомним, Кункабаев не выходил на ринг после Игр в Париже.

За свою карьеру он стал двукратным вице-чемпионом мира (2017, 2019) и четырежды завоевывал серебро на чемпионатах Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

В профессиональном боксе Кункабаев провел пять поединков, одержав пять побед, из которых четыре завершил нокаутом.