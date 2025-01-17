Алимханулы выступил с заявлением о бое за три титула

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) высказался об обладателях поясов в своем дивизионе, сообщают Vesti.kz. Он заявил, что они избегают его.

"Чемпионы не хотят со мной драться. Я буду защищать два титула. Думаю, после одного боя я смогу поймать одного чемпиона", - написал Алимханулы в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее стало известно, что Алимханулы скорее всего, проведет следующий бой в марте этого года. Сам казахстанский боксер также высказался по этому поводу.

Добавим, что чемпионом WBA в дивизионе Алимханулы является кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), а пояс WBC, принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО).

Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.