Стало известно, когда следующий бой проведет Жанибек Алимханулы

Стали известны сроки возвращения на ринг чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

По информации Brunch Boxing, Алимханулы следующий бой проведет в марте, чтобы стать хедлайнером вечера бокса от Top Rank на телеканале ESPN. Полная информация о поединке будет объявлена дополнительно.

Казахстанец был вынужден искать соперника после того, как обязательный претендент по линии WBO британец Хамза Шираз (21-0, 17 KO) отказался от встречи с ним.

После мартовского боя Алимханулы будет претендовать на объединительный бой с чемпионом WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО) или победителем поединка между обладателем пояса WBC этого дивизиона доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и вышеупомянутым Хамзой Ширазом, который состоится 22 февраля.

