Боксер с 23 победами согласился на бой с Алимханулы

Американский боксер Чордейл Букер (23-1, 11 КО) ответил на заявление чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Алимханулы опубликовал в соцсетях пост о том, что чемпионы его дивизиона не хотят с ним драться.

"Я в деле. Если тебе когда-нибудь понадобится соперник, чтобы выйти на замену, дай знать", - прокомментировал американец публикацию Алимханулы.

Добавим, что чемпионом WBA в дивизионе Алимханулы является кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), а пояс WBC, принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО).

Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.