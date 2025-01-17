Нокаутировавший Нурмагомедова казах проведет бой с чемпионом. Подробности

В субботу, 18 января, в Люйляне (Китай) состоится бойцовский турнир по ММА местной лиги JCK Kings 007. На этом ивенте выступят сразу двое казахстанцев, а еще состоится казахское дерби. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Ивент включит в себя девять поединков, включая титульное противостояние в полулегком весе с претендентом-казахом. Но давайте обо всем по порядку.

Саламат Исбулаев вновь в деле - он подерется с чемпионом

Начнем, пожалуй, с самого интересного, что есть для казахстанского зрителя в этом карде. В соглавном событии вечера пройдет бой в легком весе между Туулом Намнанбаяром (6-1) из Монголии и непобежденным казахстанцем Саламатом Исбулаевым (7-0).

Этот поединок можно охарактерировать как битву двух чемпионов. 27-летний Намнанбаяр является обладателем пояса монгольской лиги MGL-1, а 28-летний Исбулаев - чемпион казахстанского промоушена Alash Pride.

Туул идет на серии из трех побед. В январе 2024-го он стал чемпионом MGL-1, а уже летом с досрочной победы дебютировал в JCK. Что касается Исбулаева, то он выступает в профи с января 2023 года. В прошлом году он одержал четыре победы. В сентябре нокаутировал ранее небитого россиянина Муслима Нурмагомедова и стал чемпионом Alash Pride, а в конце ноября защитил титул против Нурди Гацаева.

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Казахское дерби на уважении. Что ждет Кошена Аканова?

Непобежденный казахстанец Кошен Аканов (5-0) проведет бой с Хубуланом Турсынбеком (15-12). Этот бой 27-летний Аканов, представляющий столичный клуб Tobet Top Team, принял на коротком уведомлении. Изначально он должен был драться 17 января на ивенте в Кувейте.

Что касается Турсынбека, то это 31-летний китайский боец казахского происхождения. Он даже носит прозвище Казахский Халк. Он уже много лет выступает в лиге JCK, а свой последний бой проиграл решением.

Изначально Хубулан должен был драться с Мыктыбеком Осконбаевым (16-6) из Кыргызстана, однако их противостояние было отменено.

И уже завтра мы узнаем, кто окажется сильнее - непобежденный казахстанец Аканов, или же Казахский Халк из Китая.

В титульном бою казах подерется за пояс с чемпионом

В главном событии вечера зрителей ждет титульное противостояние между двумя спортсменами из Китая. За пояс в полулегком весе подерутся чемпион Жичжен Ван (20-5) и претендент Нартай Кызырбай (10-0).

Ван стал чемпионом лиги летом 2023 года, победив единогласным решением уже упомянутого выше этнического казаха Турсынбека. Это будет для него уже вторая защита пояса.

24-летний Нартай - еще один этнический казах из Китая. Он не знает поражений и выиграл все 10 профессиональных поединков. Есть информация, что у него одно поражение, однако на авторитетном сайте Sherdog его рекорд безупречен. В рамках лиги JCK он выиграл все восемь проведенных боев.

Где и когда смотреть JCK? Прямая трансляция и время начала

Турнир пройдет в субботу, 18 января, и начнется в 15:55 по казахстанскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на официальном сайте лиги - по этой ссылке.

В девяти поединках будут представлены двое казахстанских бойцов, а также два этнических казаха из Китая. Причем в одном поединке они пересекутся друг с другом. Трое из четырех бойцов, имеющих отношение к Казахстану - непобежденные.

Фото: JCK©️