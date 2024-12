Казах сокрушает соперников и рвется в UFC! Он нокаутировал Нурмагомедова и ни разу не проиграл

Казахстанский боец ММА Саламат Исбулаев (7-0) меньше двух лет назад перешел в профессиональные бои, но за этот короткий срок убедил всех, что готов покорять большие вершины. Сейчас 27-летний чемпион лиги Alash Pride FC является одним из кандидатов на попадание в UFC из Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о быстром прогрессе Исбулаева и его перспективах.

Непобежденный боец является уроженцем Оренбургской области (Россия). Этнический казах добыл для своей родины немало громких побед, включая звание чемпиона Европы по ММА. Среди любителей он достиг многого на региональном и всероссийском уровне, стал мастером спорта по самбо. Добился больших успехов и в армейском рукопашном бою, когда служил в российской армии.

В начале 2023 года он, в возрасте 26 лет, принял решение перебраться из любителей в профи. Среди любителей у него был ММА-рекорд 11-3. И дебют в профессионалах у него случился в казахстанской лиге Alash Pride FC, где он был представлен как казахстанец. К тому моменту Саламат уже переехал в Актобе, где стал тренироваться в зале "Еркін Күш", хотя всю жизнь до этого занимался на родине, в Оренбурге.

За два неполных года Исбулаев добыл семь побед в семи поединках, лишь в одном случае доведя бой до второго раунда (остальные шесть закончив в первой же пятиминутке). У него четыре победы нокаутом и три выигрыша приемами.

В сентябре он победил техническим нокаутом ранее не проигрывавшего россиянина Муслима Нурмагомедова (6-1) в поединке за временный пояс чемпиона организации. А 30 ноября, в Туркестане, он стал обладателем полноценного чемпионского титула, уже в стартовом отрезке финишировав другого представителя России - Нурди Гацаева.

