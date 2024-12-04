Казах сокрушает соперников и рвется в UFC! Он нокаутировал Нурмагомедова и ни разу не проиграл

Казахстанский боец ММА Саламат Исбулаев (7-0) меньше двух лет назад перешел в профессиональные бои, но за этот короткий срок убедил всех, что готов покорять большие вершины. Сейчас 27-летний чемпион лиги Alash Pride FC является одним из кандидатов на попадание в UFC из Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о быстром прогрессе Исбулаева и его перспективах.

Непобежденный боец является уроженцем Оренбургской области (Россия). Этнический казах добыл для своей родины немало громких побед, включая звание чемпиона Европы по ММА. Среди любителей он достиг многого на региональном и всероссийском уровне, стал мастером спорта по самбо. Добился больших успехов и в армейском рукопашном бою, когда служил в российской армии.

В начале 2023 года он, в возрасте 26 лет, принял решение перебраться из любителей в профи. Среди любителей у него был ММА-рекорд 11-3. И дебют в профессионалах у него случился в казахстанской лиге Alash Pride FC, где он был представлен как казахстанец. К тому моменту Саламат уже переехал в Актобе, где стал тренироваться в зале "Еркін Күш", хотя всю жизнь до этого занимался на родине, в Оренбурге.

За два неполных года Исбулаев добыл семь побед в семи поединках, лишь в одном случае доведя бой до второго раунда (остальные шесть закончив в первой же пятиминутке). У него четыре победы нокаутом и три выигрыша приемами.

В сентябре он победил техническим нокаутом ранее не проигрывавшего россиянина Муслима Нурмагомедова (6-1) в поединке за временный пояс чемпиона организации. А 30 ноября, в Туркестане, он стал обладателем полноценного чемпионского титула, уже в стартовом отрезке финишировав другого представителя России - Нурди Гацаева.

Непобежденный казах нокаутировал Нурмагомедова и завоевал пояс чемпиона

Alash Pride LW champ Salamat Isbulaev improves to 7-0 with a first round TKO over Nurdi Gatsaev #AlashPride102 pic.twitter.com/L8EYx0svQe — caposa (@Grabaka_Hitman) November 30, 2024

Сразу после боя Саламат озвучил свои цели, ясно дав понять, что его основная миссия - проявить себя в лучшей лиге мира - UFC.

"Все цели ведут в UFC, я хочу построить хорошую бойцовскую карьеру, стать лучшим бойцом в мире", - сказал он.

Объективным будет сказать, что серьезной проверки в карьере Исбулаева пока не было, по крайней мере, в профи. Единственным опытным соперником можно назвать россиянина, у которого на момент боя с Саламатом был рекорд 23-9-1. Но дагестанцу был уже 41 год.

Если же брать остальных соперников, то их средний рекорд будет примерно 2-1. С другой стороны, не стоит забывать, что Исбулаев сам только недавно перешел в профи, и пока его карьера находится на начальной стадии.

Преимуществом казахского бойца является его богатая любительская карьера, включающая в себя более 100 поединков на разном уровне в нескольких дисциплинах, которая стала отличным фундаментом при переходе в профи. Поэтому он чувствует себя комфортно, регулярно выходит в октагон и не допускает излишнего волнения даже в титульных боях.

Сейчас он является одним из ярких казахстанских проспектов. И если его будут вести в правильном направлении старшие товарищи и менеджер, то у него будут все шансы попасть в UFC и громко заявить о себе за океаном. Но пока есть ощущение, что делать резкий шаг вперед не стоит. Сначала хотелось бы увидеть Саламата против более громких соперников в местных лигах, чтобы не случилось такого, что с мощной оппозицией он впервые встретится уже в UFC. При благоприятном стечении обстоятельств, уже через пару боев Саламат может быть на 100 процентов готов к американскому вояжу.

Кстати говоря, у Исбулаева есть шансы повторить достижение своего земляка Дамира Исмагулова. Именно Дамир стал первым этническим казахом из России, попавшим в UFC. Впоследствии он стал представлять на турнирах Казахстан, и это же история повторилась с Исбулаевым.

Их объединяет и то, что они оба родились в Оренбургской области. Исмагулов жил в поселке Ударном, который находится на границе с Казахстаном, в 150 километрах от Уральска, а Исбулаев родом из села Землянский, который тоже располагается на границе, в 260 километрах от Актобе.