Первая ракетка мира получила второй шанс на АО после разгрома от Рыбакиной

16-летняя австралийская теннисистка Эмерсон Джонс (№293) продолжит свои выступления на Australian Open-2025, несмотря на поражение в первом круге от 25-летней казахстанки Елены Рыбакиной (№7), передают Vesti.kz.

Джонс проиграла Рыбакиной со счетом 1:6, 1:6.

Эмерсон получила от организаторов домашнего Australian Open WC (специальное приглашение от них), чтобы попробовать свои силы на взрослом уровне. Но также она заявилась на юниорский турнир AO, где является фаворитом. Она - первая сеяная и действующая первая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF.

В первом раунде юниорского турнира Джонс сыграет с россиянкой Анастасией Лизуновой 18 января.

Что касается Рыбакиной, то она во втором круге прошла американку Иву Йович (№191), а в третьем встретится с украинкой Даяной Ястремской (№33). Матч состоится 18 января.

Australian Open в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой в женской сетке турнира является первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.