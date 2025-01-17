Прямая трансляция боя казахстанца из команды Головкина в США

Утром, 18 января казахстанский боксер Али Ахмедов (22-1, 16 КО) проведет очередной бой в США, сообщают Vesti.kz.

Поединок пройдет в Коммерс (штат Калифония). Соперником Ахмедова будет американец Малкольм Джонс (17-4-1, 10 КО), который сменил другого американца Рональда Эллиса (18-5-2, 12 КО). Эллис первоначально значился первоначальным оппонентом казахстанца.

Прямая трансляция события пройдет по платной подписке на UFC Fight Pass и начнется после 08:00 по казахстанскому времени.

Напомним, последний раз Ахмедов поднимался в ринг 20 сентября 2024 года в Дублине (Ирландия), когда одержал победу раздельным решением судей над французом Пьером Юбером Дибомбе (22-2-1, 12 КО). Причем по ходу боя Али побывал в нокдауне.

Свое единственное поражение Ахмедов потерпел в 2020 году, когда был нокаутирован эквадорцем Карлосом Гонгорой (22-3, 17 КО).

В настоящее время Ахмедов работает под руководством Рикки Фунеса. До этого тренировался у Джонатона Бэнкса, который с 2019 по 2022 год был наставником экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Дела Ахмедова ведет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину.