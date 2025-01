Махачев нацелился на Рахмонова и Чимаева? Лучший боец UFC хочет три пояса, "разогрев" начался

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Ислам Махачев (27-1) вновь ответил на вопросы касательно своих дальнейших планах по переходу в другие дивизионы. Теперь фанаты говорят не только о потенциальном противостоянии дагестанца с полусредневесом Шавкатом Рахмоновым (19-0), но и со средневесом Хамзатом Чимаевым (14-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

33-летний Махачев является чемпионом легкого дивизиона UFC с октября 2022 года. Он провел уже четыре успешные защиты титула, став абсолютным рекордсменом в истории этой весовой категории по данному показателю.

В последнее время Ислам все чаще дает понять, что мотивации оставаться в 70 килограммах у него все меньше. И если до недавних пор он говорил только о возможном переходе в полусредний вес, то теперь к этому прибавились и разговоры о "прыжке" в 84 килограмма (средний дивизион).

Понять желание Махачева следовать за новыми вызовами вполне легко. В своем дивизионе он уже двух чемпионов и одного временного чемпиона UFC. Главным претендентом там считается Арман Царукян (22-3), которого он уже побеждал в далеком 2019 году. Но ждать этого боя пока не приходится.

Они должны были встретиться в реванше на UFC 311, который состоялся восемь дней назад. Но из-за травмы Царукян слетел с поединка за сутки до боя, поэтому на замену вышел Ренато Мойкано (20-6-1). Его Ислам удосрочил в первом же раунде.

После окончания турнира в UFC дали понять, что Арману не предоставят возможности подраться за титул сразу же после срыва громкого реванша. Теперь ему нужно добыть еще одну победу, чтобы вновь стать претендентом.

В топ-6 рейтинга есть и другие ребята. Но Чарльза Оливейру (35-10-0-1) и(30-9-0-1) Ислам уже финишировал, а(25-5) и(26-8) последние поединки проиграли нокаутом. Что касается(24-12), то его Махачев тоже побеждал досрочно.

В марте пройдет бой между Гэтжи и Хукером. Не исключено, что победитель поединка получит титульный шанс. Но своего шанса вернуть чемпионство требует и Оливейра.

Однако нельзя сказать, что какое-то из этих противостояний сильно мотивирует Ислама на новые свершения. Он открыто дает понять, что дивизон уже "зачищен", и новых вершин для покорений там нет. По крайней мере сейчас.

В полусреднем весе вскоре ожидается вторая попытка организовать титульный поединок между чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) и претендентом Рахмоновым. Изначально в медиа говорилось, что Махачев не намерен биться за пояс, пока им владеет Мухаммад, с которым они нередко тренируются.

Но последние заявления Ислама намекают на то, что он встретится с любым на его пути ради оформления двойного чемпионства. Представители СМИ неоднократно спрашивали Махачева про потенциальный бой с победителем боя Мухаммад - Рахмонов, и он каждый раз не исключает такой возможности.

В целом, Ислам довольно оптимистично смотрит на возможность подняться в весовую категорию выше. И многие эксперты согласны, что ему по силам стать чемпионом и в этом дивизионе.

Кто бы мог подумать, но так оно и вышло. Все началось с того, что перед выступлением на UFC 311 тренер Ислама Хавьер Мендес заявил, что его подопечный мог бы собрать комплект из чемпионских поясов в трех дивизионах (70, 77, 84).

На пресс-конференции после победы над Мойкано Махачев подтвердил эти слова. Он всерьез заявил, что готов подраться с чемпионами этих дивизионов, в том числе с королем 84 килогаммов - южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси (22-2).

Сам Дрикус, готовящийся к февральскому реваншу с Шоном Стриклэндом (29-6), выразил мнение, что он слишком большой для Ислама. Он назвал россиянина природным средневесом, но выделил, что сам он гоняет достаточно веса и является крупным бойцом для этой категории. Поэтому в этом противостоянии многое будут решать габариты.

А следующим претендентом в титульной гонке среднего веса является другой выходец из Кавказа - чеченский файтер Чимаев. Он уже ждет победителя боя Дю Плесси - Стриклэнд. Касательно Махачева у Хамзата есть сомнения, он считает, что в 84 килограммах нынешнему королю рейтинга P4P будет трудно.

У Ислама уже спросили про слова средневесов о разнице в габаритах. Но он не придает этому значения.

И, на фоне всего этого, в соцсетях Чимаева появляется обращение ко всем - он обещает, что в этом году заберет пояс чемпиона в среднем весе, а еще предупреждает, что никто его не остановит.

2025 I will take this belt InShAllah, and no one can stop it 👊🏼