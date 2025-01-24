WBC назвал претендента на бой с победителем реванша Бетербиев - Бивол

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил имя обязательного претендента на бой с победителем реванша между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

Долгожданный поединок состоится 22 февраля в Саудовской Аравии, где два российских боксера вновь сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Их обязательный соперник определится по итогам боя между Дэвидом Бенавидесом и Давидом Морреллем.

"Временный чемпион мира WBC Дэвид Бенавидес сразится с Давидом Морреллем 1 февраля. Победитель боя станет обязательным претендентом по линиии WBC на триумфатора реванша Бетербиева и Бивола", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что их первая встреча в октябре прошлого года завершилась драматичной победой Бетербиева раздельным решением судей, после чего он объединил все титулы в дивизионе.

Если Артур впервые не смог выиграть нокаутом, то Бивол потерпел первое поражение в карьере.