"Пусть скажет в лицо". Рахмонов жестко ответил на оскорбления Чимаева

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) отреагировал на оскорбления в свой адрес от топового полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0). В интервью российскому журналисту Игорю Лазорину "Номад" заявил, что "Борзу" придется ответить за свои слова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Хамзат оскорбил Шавката в комментариях под одной из записей в социальных сетях. Однако практически сразу шведский файтер чеченского происхождения удалил свою реплику.

- Видел ли ты, что Чимаев тебя оскорбил? Как ты отреагировал?

- Не знаю (смеется). Пускай, когда увидимся, он в лицо скажет. А в комментариях писать... Когда увидимся, тогда и пообщаемся. Пусть объяснит, зачем он писал. Я к нему плохо не отношусь, мы просто соперники. Я не буду оскорблять его, его семью или народ. Время покажет, мы подеремся, тогда будет ясно, кто сильнее.

- Но тебя это зацепило?

- Я просто такие вещи в голову стараюсь не брать. Значит, что я у Хамзата в голове и он начинает нервничать.

- Он на самом деле знает про тебя, просто такая реакция?

- Конечно, знает. Как он может не знать? Мы когда-нибудь в любом случае встретимся. Я думаю, что для него главный бой будет не с Бернсом и не чемпионский, а со мной.

- Ты вообще можешь быть агрессивным?

- В принципе, я спокойный. Если человек меня задевает, что-то говорит в мою сторону, то я вспыльчивый и агрессивный. Но всю свою агрессию я показываю в клетке. А просто кричать, как женщина, словесно что-то решать - я не люблю.

- Если вы встретитесь, то не будет ли у вас драки сходу?

- Сходу, наверное, не будет. Мы же не враги. От него зависит, какая у него реакция будет. Я лишь спрошу за то, что он сказал. Пускай ответит за свои слова.

Также Рахмонов высказался о поединке между Чимаевым и Гилбертом Бернсом (20-4), который состоится в ближайшие выходные. Полностью интервью можно посмотреть здесь:

Напомним, что Рахмонов и Чимаев входят в топ-15 лучших полусредневесов UFC - казахстанец занимает 15-ю строчку, а шведский спортсмен - 11-ю. На двоих у файтеров 25 досрочных побед в 25 поединках.

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