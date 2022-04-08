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"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым

"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым
©Sportskeeda MMA
Новости спорта MMA UFC

За последнюю неделю интерес к потенциальному противостоянию двух непобежденных полусредневесов UFC - казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) и шведского файтера чеченского происхождения Хамзата Чимаева (10-0) - вырос в несколько раз. Корреспондент Vesti.kz связался с одноклубником "Номада" по команде DAR Pro Team Фанилем Рафиковым (20-5) и узнал, что он думает по поводу возможного поединка.

На этой неделе в Джексонвилле (Флорида, США) пройдет 273-й номерной турнир американского промоушена. В главном карде Чимаев, занимающий 11-ю строчку в рейтинге дивизиона, встретится со вторым номером из Бразилии Гилбертом Бернсом (20-4). 

Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым

"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым. Фото 1

Разговоры о возможном соперничестве между Шавкатом, который находится на 15-м месте в рейтинге, и Хамзатом идут на протяжении длительного времени. Бойцы уже не раз отвечали на вопросы журналистов друг о друге, а их болельщики с нетерпением ждут организации боя в будущем.

Накануне Рахмонов заявил, что готов встретиться с Чимаевым в скором будущем, а также признался, что навыки "Борза" его не впечатляют. В ответ на это Хамзат оскорбил казахстанца в комментариях под записью в одной из социальных сетей, но позже удалил свои слова.

Также соперник Чимаева Бернс заявил, что считает Рахмонова более сильным бойцом, чем Хамзат.

"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым. Фото 2

Рафиков, которого многие знают по никнейму "Ногай" или по прозвищу "казахстанский МакГрегор", дал понять, что Рахмонов уже сейчас является одним из лучших в мире, и явно не хуже, а то и сильнее Чимаева.

"С Шавкатом я работаю в паре каждый день, знаю его силу и потенциал. С Хамзатом я не работал, не знаю его возможности. Но уверен, в их противостоянии будет очень красочный и зрелищный бой. Болеть буду, конечно, за Шавката. Я знаю его возможности, это очень перспективный парень. Его рекорд 15-0, 15 финишей говорят все сами за себя.

То, что Чимаев ведет себя вызывающе... Это и есть Хамзат, это и есть он сам. Шавкату нужно подтянуть английский язык, разговаривать на нем, и тогда его медийность возрастет в тысячу раз, и эта потенциальная звезда ярче Хамзата в тысячу раз.

Сейчас в Сети гуляет новость, что Чимаев якобы или не якобы пошутил или оскорбил Рахмонова. Но при этом он удалил свой комментарий. Я думаю, это всего лишь дело в хайпе, в раскрутке самого Чимаева. Он без своих изречений не Хамзат. Поэтому я считаю, что к его высказываниям нужно отнестись чуть спокойнее.

Шавкату предстоит бой, скоро об этом станет известно. Для меня он топ-5, можно сказать даже топ-3 лучших полусредневесов мира, в UFC это точно. Просто нужно ему чуть-чуть времени и хорошего соперника. От него ведь многие отказываются, не хотят с ним драться.

Потенциальный бой Шавката и Хамзата будет одним из самых громких поединков. Если не в этом году, так в следующем. Это две большие звезды - звезда UFC и звезда азиатского рынка ММА. Поэтому это будет супергромкий бой. Следовательно, чек у Шавката должен вырасти в миллионы раз.

Мой прогноз - 70 на 30 в пользу Шавката. В этом бою он будет фаворитом. 15 финишей, 15! Статистика не обманывает, понимаете?" - заключил "Ногай". 

Напомним, что к текущему моменту на счету 27-летнего Рахмонова три досрочные победы в трех боях в UFC. Что касается Чимаева, которому тоже 27 лет, то в ближайшее воскресенье он проведет свою пятую схватку в известнейшем промоушене мира.

"Нокаутирую его". Чимаев дал обещание после "перепалки" с Рахмоновым

Фото: UFC (1), sportsmanor.com (2)

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат Рафиков Фаниль Казахстан

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