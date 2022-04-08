"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым

За последнюю неделю интерес к потенциальному противостоянию двух непобежденных полусредневесов UFC - казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) и шведского файтера чеченского происхождения Хамзата Чимаева (10-0) - вырос в несколько раз. Корреспондент Vesti.kz связался с одноклубником "Номада" по команде DAR Pro Team Фанилем Рафиковым (20-5) и узнал, что он думает по поводу возможного поединка.

На этой неделе в Джексонвилле (Флорида, США) пройдет 273-й номерной турнир американского промоушена. В главном карде Чимаев, занимающий 11-ю строчку в рейтинге дивизиона, встретится со вторым номером из Бразилии Гилбертом Бернсом (20-4).

Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым

Разговоры о возможном соперничестве между Шавкатом, который находится на 15-м месте в рейтинге, и Хамзатом идут на протяжении длительного времени. Бойцы уже не раз отвечали на вопросы журналистов друг о друге, а их болельщики с нетерпением ждут организации боя в будущем.

Накануне Рахмонов заявил, что готов встретиться с Чимаевым в скором будущем, а также признался, что навыки "Борза" его не впечатляют. В ответ на это Хамзат оскорбил казахстанца в комментариях под записью в одной из социальных сетей, но позже удалил свои слова.

Также соперник Чимаева Бернс заявил, что считает Рахмонова более сильным бойцом, чем Хамзат.

Рафиков, которого многие знают по никнейму "Ногай" или по прозвищу "казахстанский МакГрегор", дал понять, что Рахмонов уже сейчас является одним из лучших в мире, и явно не хуже, а то и сильнее Чимаева.

"С Шавкатом я работаю в паре каждый день, знаю его силу и потенциал. С Хамзатом я не работал, не знаю его возможности. Но уверен, в их противостоянии будет очень красочный и зрелищный бой. Болеть буду, конечно, за Шавката. Я знаю его возможности, это очень перспективный парень. Его рекорд 15-0, 15 финишей говорят все сами за себя.

То, что Чимаев ведет себя вызывающе... Это и есть Хамзат, это и есть он сам. Шавкату нужно подтянуть английский язык, разговаривать на нем, и тогда его медийность возрастет в тысячу раз, и эта потенциальная звезда ярче Хамзата в тысячу раз.

Сейчас в Сети гуляет новость, что Чимаев якобы или не якобы пошутил или оскорбил Рахмонова. Но при этом он удалил свой комментарий. Я думаю, это всего лишь дело в хайпе, в раскрутке самого Чимаева. Он без своих изречений не Хамзат. Поэтому я считаю, что к его высказываниям нужно отнестись чуть спокойнее.

Шавкату предстоит бой, скоро об этом станет известно. Для меня он топ-5, можно сказать даже топ-3 лучших полусредневесов мира, в UFC это точно. Просто нужно ему чуть-чуть времени и хорошего соперника. От него ведь многие отказываются, не хотят с ним драться.

Потенциальный бой Шавката и Хамзата будет одним из самых громких поединков. Если не в этом году, так в следующем. Это две большие звезды - звезда UFC и звезда азиатского рынка ММА. Поэтому это будет супергромкий бой. Следовательно, чек у Шавката должен вырасти в миллионы раз.

Мой прогноз - 70 на 30 в пользу Шавката. В этом бою он будет фаворитом. 15 финишей, 15! Статистика не обманывает, понимаете?" - заключил "Ногай".

Напомним, что к текущему моменту на счету 27-летнего Рахмонова три досрочные победы в трех боях в UFC. Что касается Чимаева, которому тоже 27 лет, то в ближайшее воскресенье он проведет свою пятую схватку в известнейшем промоушене мира.

"Нокаутирую его". Чимаев дал обещание после "перепалки" с Рахмоновым

Фото: UFC (1), sportsmanor.com (2)

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!