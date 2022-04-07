"Он зверь". Топ-боец UFC выбрал сильнейшего между Рахмоновым и Чимаевым

Топовый полусредневес UFC бразилец Гилберт Бернс в интервью "Спорт-Экспресс" заявил, что казахстанец Шавкат Рахмонов сильнее шведского файтера чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Ранее Рахмонов назвал условия для боя с Чимаевым, а последний его оскорбил.

- В Sanford MMA вы тренировались с Рахмоновым.

- Да. Он проводил у нас тренировочный лагерь. Скажу, что парень очень хорош. Один из самых жестких ребят, с кем мне доводилось тренироваться. Очень крепкий парень.

- Рахмонов напоминает Чимаева в том плане, что они оба заканчивают свои поединки досрочно.

- Да, но Шавкат лучше Чимаева. У парня 15 досрочных побед. У него 15 досрочных побед в 15 поединках. Я считаю, что как боец Шавкат куда сильнее Хамзата.

- Статистика - единственный аргумент в пользу Шавката?

- Считаю, что парень лучше во всех аспектах. У него лучше ударная техника, очень крутые навыки в борьбе, грэпплинге - тому подтверждение его победы сабмишенами. Считаю, что он зверь. У него огромный потенциал. Он может стать чемпионом.

- Означает ли это, что вы полностью готовы к Хамзату?

- Да. Очевидно, что я готов к нему. Я провел спарринги с большими ребятами-средневесами, которые выше Хамзата. Так что я определенно готов к этому бою.

Напомним, Бернс (20 побед, 4 поражения) проведет бой против Чимаева (10 побед, 0 поражений) на турнире UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

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