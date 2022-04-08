"Нокаутирую его". Чимаев дал обещание после "перепалки" с Рахмоновым

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, на пресс-конференции к турниру UFC 273 эмоционально высказался о предстоящем поединке с бразильцем Гилбертом Бернсом, сообщает "Чемпионат".

Ранее Чимаев вступил в "перепалку" с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, а сейчас грубо высказался о своем конкуренте в UFC. Бой намечен на 10 апреля.

"Я собираюсь уничтожить этого парня, нокаутировать его за одну минуту или меньше. Я обещаю вам. Я сказал ему вчера, покажи свою силу. Он ответил, что покажет все в субботу, и отвернулся. Я был там. Он слишком мелкий. Пусть переходит в другой дивизион.

Я убью этого парня. В моих руках власть. Мне все равно, что он собирается делать. Я запрыгну в клетку и разобью этого парня. Мне все равно. Он упадет на канвас и я разобью ему лицо. Если это будет поединок в стойке, я нокаутирую его", - приводит слова Чимаева с пресс-конференции MMAFighting.

Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым





Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!