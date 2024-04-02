Получит последний шанс? Казах попал в сложную ситуацию в UFC

В апреле фанатов UFC ждут три турнира, включая юбилейный ивент UFC 300. Однако представители Казахстана в клетку в этом месяце не выйдут, зато подерется казахский боец из Китая Кайсар Махсат (9-3). Молодой боец легкого веса оказался в сложном положении после неудач в предыдущих поединках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значении предстоящего боя для него.

24-летний Махсат выйдет в клетку на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе (Невада, США). В главном событии вечера встретятся топовые представители наилегчайшего дивизиона - бразилец Матеус Николау (19-3-1) и португалец Манел Кап (19-6).

Что касается поединка Махсата, то пока неясно, станет ли он частью главного карда. Соперничать ему предстоит с 35-летним мексиканцем Габриэлем Бенитесом (23-11).

Для Кайсара это крайне важный поединок. Дело в том, что летом 2022-го он ударно ворвался в UFC, нокаутировавв первом же раунде. Казалось, что перед перспективным спортсменом открывается большая дорога, тем более на тот момент его рекорд состоял из девяти побед при одном поражении, а еще он шел на серии из семи выигранных поединков кряду.

Но следующие два боя китайский казах проиграл. Сначала единогласным решением судей другому мексиканцу Рафе Гарсии, а затем техническим нокаутом россиянину Вячеславу Борщеву. Проиграть два боя подряд точно не входило в планы амбициозного файтера, но ему пришлось столкнуться с такой серией.

Теперь Махсату жизненно важно выиграть бой против опытного Бенитеса, ведь в случае третьей неудачи кряду не исключен вариант с досрочным увольнением (либо с отсутствием предложений по продлению договора в том случае, если контракт истечет после предстоящего выступления).

Надо понимать, что матчмейкеры UFC тоже дают Махсату хороший шанс вернуться в гонку. Ведь в соперниках у него 35-летний боец, у которого 1-3 в последних четырех поединках и 2-5 - в последних семи. Можно сказать, что это, вероятно, бой за сохранение прописки в UFC. Ведь в промоушене могут попрощаться как с Кайсаром после трех подряд поражений, так и с Бенитесом после 2-6 в последних восьми поединках.

Габриэль дерется в UFC десятый год. В ноябре 2014-го он дебютировал в лучшей лиге мира и к текущему моменту имеет 7-7. Это боец, который не любит доводить дело до судейского решения. У него 83 процента побед финишами (девять нокаутов и десять сабмишенов), но в то же время 64 процента досрочных поражений (четыре нокаута и три сдачи).

Более молодой Махсат может сделать ставку на скорость и работу в стойке, которая раньше приносила ему успех (четыре победы нокаутом). При должном настрое представитель Китая может и должен проходить Бенитеса.