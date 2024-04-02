Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Получит последний шанс? Казах попал в сложную ситуацию в UFC

Получит последний шанс? Казах попал в сложную ситуацию в UFC
©UFC

В апреле фанатов UFC ждут три турнира, включая юбилейный ивент UFC 300. Однако представители Казахстана в клетку в этом месяце не выйдут, зато подерется казахский боец из Китая Кайсар Махсат (9-3). Молодой боец легкого веса оказался в сложном положении после неудач в предыдущих поединках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значении предстоящего боя для него.

24-летний Махсат выйдет в клетку на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе (Невада, США). В главном событии вечера встретятся топовые представители наилегчайшего дивизиона - бразилец Матеус Николау (19-3-1) и португалец Манел Кап (19-6).

Что касается поединка Махсата, то пока неясно, станет ли он частью главного карда. Соперничать ему предстоит с 35-летним мексиканцем Габриэлем Бенитесом (23-11). 

Для Кайсара это крайне важный поединок. Дело в том, что летом 2022-го он ударно ворвался в UFC, нокаутировав Стива Гарсию в первом же раунде. Казалось, что перед перспективным спортсменом открывается большая дорога, тем более на тот момент его рекорд состоял из девяти побед при одном поражении, а еще он шел на серии из семи выигранных поединков кряду.

Но следующие два боя китайский казах проиграл. Сначала единогласным решением судей другому мексиканцу Рафе Гарсии, а затем техническим нокаутом россиянину Вячеславу Борщеву. Проиграть два боя подряд точно не входило в планы амбициозного файтера, но ему пришлось столкнуться с такой серией.

Теперь Махсату жизненно важно выиграть бой против опытного Бенитеса, ведь в случае третьей неудачи кряду не исключен вариант с досрочным увольнением (либо с отсутствием предложений по продлению договора в том случае, если контракт истечет после предстоящего выступления). 

Надо понимать, что матчмейкеры UFC тоже дают Махсату хороший шанс вернуться в гонку. Ведь в соперниках у него 35-летний боец, у которого 1-3 в последних четырех поединках и 2-5 - в последних семи. Можно сказать, что это, вероятно, бой за сохранение прописки в UFC. Ведь в промоушене могут попрощаться как с Кайсаром после трех подряд поражений, так и с Бенитесом после 2-6 в последних восьми поединках.

Габриэль дерется в UFC десятый год. В ноябре 2014-го он дебютировал в лучшей лиге мира и к текущему моменту имеет 7-7. Это боец, который не любит доводить дело до судейского решения. У него 83 процента побед финишами (девять нокаутов и десять сабмишенов), но в то же время 64 процента досрочных поражений (четыре нокаута и три сдачи).

Более молодой Махсат может сделать ставку на скорость и работу в стойке, которая раньше приносила ему успех (четыре победы нокаутом). При должном настрое представитель Китая может и должен проходить Бенитеса.

Напомним, что Махсат попал в UFC благодаря шансу, который ему предоставил лично президент UFC Дана Уайт. В первом же поединке в лиге он одержал ярчайшую победу и получил бонус за лучшее выступление вечера. Стоит отметить, что в одном из поединков Кайсар провалил взвешивание. Можно сказать, что с того момента и началась черная полоса бойца, ведь следом он проиграл два боя подряд.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA UFC Кайсар Махсат Китай США Казахстан Мексика Лас-Вегас

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:15
UFC
©UFC Рахмонов? Камару Усман узнал следующего соперника и дату боя
Сегодня , 08:00
UFC
©UFC Получит последний шанс? Казах попал в сложную ситуацию в UFC
Вчера , 19:58
UFC
©UFC В Узбекистане новая звезда UFC. Он сносит всех в первом раунде и не прочь подраться с Рахмоновым
Вчера , 10:18
UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Рахмонову предложили поединок с бойцом из топ-5 UFC
31 марта, 13:29
UFC
©twitter.com/ufc Нокаут за нокаутом: турнир UFC подарил 9 эпичных побед
31 марта, 10:28
UFC
©twitter.com/ufc Разгромом завершился главный бой турнира UFC в США
31 марта, 10:01
UFC
©twitter.com/ufc Соглавный бой UFC в весе Рахмонова закончился нокаутом
31 марта, 08:35
UFC
©twitter.com/ufc Боец UFC из Узбекистана размазал соперника в первом раунде
30 марта, 15:23
UFC
©instagram.com/kuat__khamitov Уроженка Казахстана из UFC обратилась с просьбой к Хамитову перед его следующим боем
30 марта, 09:12
UFC
©Vesti.kz Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото
29 марта, 22:00
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Конор Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру
29 марта, 21:12
UFC
©instagram.com/paigevanzant Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото
29 марта, 16:37
UFC
©Кадр из видео Топ-бойцы шокированы решением UFC и не хотят драться на историческом турнире
29 марта, 15:35
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб отреагировал на высказывание легендарного бойца
28 марта, 12:34
UFC
©instagram.com/ashimarman92 Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности
28 марта, 10:11
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Средневес UFC из Узбекистана сделал признание о бое с Рахмоновым
28 марта, 09:45
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Рахмонов? Назван новый соперник Чимаева: есть дата и место боя
28 марта, 08:25
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов прибыл в Китай и произвел фурор
27 марта, 16:22
UFC
©twitter.com/TheNotoriousMMA Бой с Хабибом? В UFC заткнули Макгрегора и поставили перед выбором
26 марта, 16:14
UFC
©UFC Уволенный из UFC за укус боец получил еще одну неприятную новость
26 марта, 15:58
UFC
©UFC Глава UFC назвал величайшего бойца в истории
26 марта, 14:00
UFC
©IG/kabyl001 Казахстанец поспорит за пояс в США: он тренируется у Хабиба и дерется в лиге легенды UFC
26 марта, 13:13
UFC
©Zuffa LLC Российский боец UFC дисквалифицирован за допинг
26 марта, 10:30
UFC
©instagram.com/gggboxing/ Экс-боец UFC оценил вклад Головкина в узнаваемость Казахстана
26 марта, 09:30
UFC
©UFC Жалгас Жумагулов рассказал, сколько заработал за карьеру в UFC
26 марта, 09:00
UFC
©UFC Первая казахстанка в UFC объявила новый бой и соперницу
25 марта, 19:55
UFC
©UFC Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Хамзат Чимаев
24 марта, 18:12
UFC
©instagram.com/ufc Небитого бойца уволили из UFC после дебюта, а его соперника наградили двойным бонусом
24 марта, 12:28
UFC
©UFC Неожиданным исходом завершился поединок двух небитых бойцов на турнире UFC
24 марта, 10:37
UFC
©UFC Стал известен победитель главного боя на турнире UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus