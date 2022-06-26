Полное видео боя, или как Морозов победил обидчика Жумагулова в UFC

©MMA Junkie
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:33

Предлагаем вашему вниманию видео боя Сергея Морозова против бразильца Раулиана Пайвы.

Как сообщают Vesti.kz, их поединок в легчайшем весе прошел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

При этом Пайва в июле 2020-го бился с другим казахстанским файтером Жалгасом Жумагуловым, которого победил решением судей.

Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC

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И Сергея Морозова:

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Метки:
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Сегодня 09:33
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