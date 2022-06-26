"Погнали!". Рахмонов оценил бой с Мэгни и выбрал трех соперников в UFC

Казахстанский проспект полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (16-0) прокомментировал свою победу на турнире UFC Vegas 57 над американцем Нилом Мэгни (26-9). Он отметил, что не почувствовал опасности в прошедшем поединке, передает корреспондент Vesti.kz.

"Очень рад, что порадовал казахский народ, что представляю Казахстан на таком уровне и попаду в топ-10. В течение двух лет, дай Бог, поборемся за пояс UFC. Мэгни - хороший соперник. Я делал свою работу не торопясь и воспользовался ошибкой противника", - сказал "Номад".

На вопрос о том, чувствовал ли он опасность, когда соперник пытался провести болевой прием на ногу, Шавкат ответил следующее:

"Нет, такого совсем не было. Я отлично чувствую свою позицию в грэпплинге, поэтому абсолютно не волновался. Свой удушающий я провел хорошо. В принципе, он мог выдержать, но, возможно, на Ниле сказались два раунда в борьбе. Обычно семи-восьми секунд хватает, чтобы "усыпить" соперника".

По словам Рахмонова, пока он не знает, когда вернется в клетку. Однако казахстанец назвал имена желаемых оппонентов:

"Пока не знаю, когда вернусь. Немного отдохну, подумаю, торопиться некуда. Стивен Томпсон, Хорхе Масвидаль, Ник Диас, я готов, я силен. Погнали!"

Также непобежденного бойца спросили про то, заслуживает ли он после очередной победы такого же продвижения со стороны UFC, как Хамзат Чимаев.

"Не знаю, это решает сам Дана Уайт и все зависит от него. Знаю ли я Шона Брэди? Да, сильный парень. Придет время - подеремся. У него рекорд 15 или 16-0, как у меня. Это зависит от UFC".

Напомним, что Рахмонов одержал 16-ю победу в карьере и четвертую в промоушене, задушив Мэгни в концовке второй пятиминутки. По-прежнему никому из соперников казахстанца не удалось добраться даже до решения судей.

Ранее стало известно, что Рахмонов занял второе место в рейтинге небитых файтеров UFC. Видео поединка можете посмотреть здесь.

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