"Почувствует запах крови". Казахстанский Макгрегор рассказал о мощнейшем оружии Рахмонова

Казахстанский боец ММА и представитель команды DAR Pro Team Фаниль Рафиков (24-6), которого также знают по прозвищу Казахстанский Макгрегор дал интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall. В нем он поразмышлял о предстоящем поединке своего одноклубника Шавката Рахмонова (18-0) в UFС.

На турнире UFC 310, в воскресенье, 8 декабря, Рахмонов встретится с непобежденным Иэном Гэрри (15-0).

- Многие говорят про природную силу Шавката, про его странные захваты, из которых невозможно выбраться. Видать, на один из таких попался и Гэрри. Расскажи, а ты ощущал на себе эту силу и мощь Шавката?

- Ну да, я говорю, что по моему телу можно понять: у меня шея очень короткая, тяжело меня взять на какой-то прием. Если даже берешь, то терпелки у меня хватает. Но у него правда природная сила, плюс, наверное, его пахота. Возможно, он технически некоторые приемы делает не очень правильно, но за счет вот этой силы... я всегда прикалываюсь, говорю "мужская сила". Возможно, визуально Шавкат выглядит не как супер-качок или бодибилдер, но у него в руках вот эта мощь. По статистике, когда ты попадаешь на прием, то начинаешь отсчет. В течение 20 секунд у спортсмена начинает захват ослабевать за счет того, что мышцы отекают. У Шавката, наоборот, он все плотнее и плотнее становится (смеется). Тебе кажется, что вот-вот сейчас будет какое-то окошко, но этого окошка не бывает, впоследствии, тебе приходится сдаться, иначе ты уснешь, но в бою, наверное, так и происходит. И инстинкт убийцы: он почувствует запах крови, что прием будет проходить, и он сделает его.

Еще больше историй о Рахмонове, его подготовке к бою, а также прогноз на бой смотрите в интервью Рафикова на SauBall:

Ранее Гэрри признался, что был задушен Рахмоновым во время их совместного спарринга в США.