Гэрри признался, что Рахмонов победил его в спарринге

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) вспомнил, как был задушен во время спарринга непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) несколько лет назад, сообщают Vesti.kz. 8 декабря соперники подерутся на UFC 310 в Лас-Вегасе.

"Иэн Мачадо Гарри признает, что Шавкат Рахмонов действительно задушил его во время тренировки 2-3 года назад, но уверяет, что это у него не получится повторить в бою сейчас", - пишет UFC Russia.

Напомним, Гэрри долгое время тренировался с Рахмоновым в одном зале.

Их бой на UFC 310 будет соглавным событием шоу. Изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.