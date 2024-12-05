Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 13:30
 

Гэрри признался, что Рахмонов победил его в спарринге

  Комментарии

Поделиться
Гэрри признался, что Рахмонов победил его в спарринге ©instagram.com/iangarry

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) вспомнил, как был задушен во время спарринга непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) несколько лет назад, сообщают Vesti.kz. 8 декабря соперники подерутся на UFC 310 в Лас-Вегасе.

Поделиться

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) вспомнил, как был задушен во время спарринга непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) несколько лет назад, сообщают Vesti.kz. 8 декабря соперники подерутся на UFC 310 в Лас-Вегасе.

"Иэн Мачадо Гарри признает, что Шавкат Рахмонов действительно задушил его во время тренировки 2-3 года назад, но уверяет, что это у него не получится повторить в бою сейчас", - пишет UFC Russia.

Напомним, Гэрри долгое время тренировался с Рахмоновым в одном зале.

Их бой на UFC 310 будет соглавным событием шоу. Изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Живи спортом!