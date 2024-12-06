Казах нанес поражение экс-бойцу UFC из Дагестана. У него было 14-0 в лучшей лиге мира

В Санкт-Петербурге (Россия) проходит бойцовский турнир "Наше Дело 86". В предварительном карде ивента выступил и казахстанский боец Асылжан Бахытжанулы (16-5), сообщают Vesti.kz.

Соперником 34-летнего казахстанца был бывший боец UFC из России Шамиль Гамзатов (14-3). Поединок проходил в весовой категории до 97 килограммов и был рассчитан на три раунда.

Итогом боя стала победа Бахытжанулы единогласным решением судей - 29-28.

Для Асылжана это первая победа в "Наше Дело", благодаря которой он вернулся на победную тропу. Что касается Гамзатова, то он потерпел третье поражение кряду, хотя еще несколько лет назад был в UFC с рекордом 14-0.

В главном карде свой бой должен был провести другой известный казахстанский файтер Даурен Ермеков (15-5). В титульном противостоянии у него был запланирован реванш с россиянином Дмитрием Арышевым (16-8-1), но соперника не допустили к поединку по медицинским причинам.