Будет 5 раундов? Озвучен смелый прогноз на бой Рахмонов - Гэрри в UFC

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (24-6) поделился своим прогнозом на бой между Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0) в UFC. Он озвучил мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

"Главное - победа, но я вижу два сценария. Либо финиш в ранних раундах, либо Гэрри может так засушить бой, что и пять раундов пройдет. Не знаю, все зависит от самого Шавката. Возможно, он захочет самого себя проверить в пятираундовом бою, потому что ставки высоки, посмотреть на себя в пятираундовом бою. Тем более будущие соперники отличаются хорошей выносливостью. Самого себя проверить - возможно, пять раундов пройдет. Но я больше склоняюсь к финишу в третьем-четвертом раунде", - заключил Рафиков.

Полное интервью с Казахстанским Макгрегором о своем одноклубнике Рахмонове и его противостоянии с Гэрри можете посмотреть здесь:

Ранее он сделал признание о собственных спаррингах с Рахмоновым, рассказав о мощном оружии Номада:

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