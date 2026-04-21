Нокаутёр из Казахстана может уйти из UFC? Ему опять дали топ-соперника, но у него свои цели

Казахстанский боец легчайшего дивизиона UFC Бекзат Алмахан (12-3) проведёт последний бой по текущему контракту с американским промоушеном. 27 июня, в рамках четвёртого поединка в UFC, должна решиться его дальнейшая судьба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тяжёлом пути Бекзата в лиге и его настрое.

28-летний Алмахан, у которого одна победа и два поражения в UFC, на ивенте в Баку (Азербайджан) встретится с 26-летним бразильцем Жаном Мацумото (17-2), у которого в лиге три победы при двух поражениях.

Самые сложные тесты и ни одного проходного соперника

Алмахан попал в UFC в начале 2024 года, и сразу же ему предстояло проходить через огонь и воду. Сам факт того, что казахстанец попал в промоушен только согласившись выйти на замену против Умара Нурмагомедова, который на тот момент был непобеждённым и имел проблемы с поиском соперников (многие не хотели делить с ним октагон) - говорит о многом.

Алмахан пожертвовал собой ради долгосрочного контракта с UFC. Он не прошёл полноценный лагерь, впервые в жизни полетел за океан, и всё это ради боя с одним из самых устрашающих парней дивизиона. Да, Бекзат проиграл, но отметился тем, что стал первым, кому удалось отправить Умара в нокдаун. Это было многообещающе.

Из-за травмы Алмахан не бился больше года, вернувшись только в мае 2025-го. В тот вечер он нокаутировал не проигрывавшего ранее досрочно канадцав его же стране, и на всё это Бекзату понадобилось всего 64 секунды!

В ноябре он получил третий бой в лиге, против брата ещё одной большой ММА-звезды. На сей раз дело иметь пришлось не с Дагестаном, а с Грузией или Испанией - бой с Александром Топурией, младшим братом Илии Топурии. Увы, но казахстанцу не удалось показать свой лучший бой, и он проиграл Топурии единогласным решением судей. Его рекорд в промоушене стал 1-2, и впереди оставался только один бой по текущему соглашению.

Получается, Алмахан дрался только с сильными бойцами, у которых высокие амбиции. Братья двух чемпионов, которые привыкли только побеждать, единственный в истории реалити-шоудвойной чемпион, не проигрывавший прежде досрочно и дерущийся в своей стране... Яркий хайлайт с нокаутом и два поражения, но оба - решением.

И везде, несмотря на такой прессинг, Алмахан "показывал зубы". Нурмагомедова отправил в нокдаун, выйдя на коротком уведомлении, Катону вовсе отправил в глубокий сон на глазах у своих болельщиков, а с Топурией продержался всю дистанцию, хотя тот привык финишировать своих оппонентов.

Но и в четвёртый раз лёгкой прогулки для Бекзата не будет, ведь он подерётся с бойцом, который подписывался в UFC в 2023 году с рекордом 14-0. Более того, оба поражения в карьере бразильца - от Роба Фонта и Фарида Башарата в UFC - были достаточно спорными. Бои завершились раздельным решением, и многие считают, что Жана "ограбили" дважды. То есть, рекорд вполне мог быть и 19-0 вместо 17-2.

Намёк на нокаут и готовность драться с любым

В недавнем интервью Исатаю Мади на YouTube-канале ALYPSOK, Алмахан объяснил, почему раз за разом принимает бой со столь опасными бойцами. Как правило, некоторые отказываются от неудобных для себя боёв, особенно в критические моменты, когда остался последний бой по контракту. Но у Бекзата никаких отговорок нет.

"Это UFC, и здесь соперников не выбирают, это не наша страна, не OCTAGON, не NAIZA. Не говорим, с кем и когда хотим подраться. Тут ты готовишься под определённую дату, и тебе дают соперника. Если отказываешься с ним драться, то вновь надо ждать ещё четыре-пять месяцев. Время уходит. В последнее время так и было. Бой с Катоной дали на май (2025-го), а я просил на февраль. Потом просил бой на октябрь, но дали на ноябрь (с Топурией). Если не принимать их условия, то можно и дальше оставаться без боя. Поэтому сразу принимаем бой с любыми соперниками", - сказал он.

Алмахан высоко оценил своего соперника Мацумото, но намекнул, что если боец ещё не проигрывал досрочно - это не значит, что не проиграет так в будущем. Впрочем, с Катоной в прошлом году было то же самое.

"Мацумото пришёл в UFC без поражений, очень терпеливый, его не легко сломить, не проигрывал досрочно. Но если боец не проигрывал досрочно раньше - это не значит, что он не проиграет досрочно в будущем (улыбается). Всё возможно. Видел их с бой с Катоной, это был равный поединок. Мацумото до конца дерётся в каждом бою. Новый контракт? Нет-нет. У меня даже мыслей об этом нет. Я тренируюсь, делаю всё, что мне надо. Надо готовиться к бою, который всё покажет. У меня цель остаться в UFC, войти в топ, стать чемпионом, выступать там", - заявил Алмахан.

Также боец подчеркнул, что результат не особо давит на него, так как он больше думает о том, чтобы показать зрелищный бой и настоящее шоу в клетке. По его словам, в UFC, при принятии решения относительно новых контрактов для бойцов, обращают внимания больше на это, а не на результаты.

Таким образом Алмахан активно готовится к поединку, который должен решить - будет ли у него будущее в лучшей бойцовской организации мира. Соперник непростой, но и цена победы над ним будет выше.

Если Бекзат подойдёт к бакинскому турниру в своей лучшей форме, то у него будут все шансы громко заявить о себе и заполучить новый контракт сразу по окончании поединка.

Напомним, что до перехода в UFC Алмахан являлся чемпионом легчайшего веса в казахстанской лиге OCTAGON.

