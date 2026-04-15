Казахстанский нокаутёр получил новый бой в UFC: известны дата, место и соперник

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзат Алмахан проведёт следующий поединок в рамках турнира UFC Fight Night, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Новый бой Алмахана в UFC: где и с кем?

Его соперником станет бразилец Жан Мацумото. Бой пройдет в легчайшем весе и будет включен в кард турнира, который примет арена Baku Crystal Hall.

Мацумото подходит к поединку с рекордом в 17 побед при двух поражениях. На счету Алмахана же 12 побед при три поражениях.

При этом казахстанец одержал 11 из 12 побед досрочно - десять нокаутом и одну приемом. Мацумото завершил девять боев досрочно - три нокаутом и шесть приемом.

Шанс закрыть поражение

Для Алмахана это будет первый бой после поражения от Александра Топурия - брата чемпиона UFC Илия Топурия. В ноябре казахстанец уступил ему единогласным решением судей.

Мацумото в начале 2026 года проиграл раздельным решением судей Фариду Башарату.

Добавим, что на турнире UFC Fight Night в Баку ожидается выступление другого казахстанца Асу Алмабаева, который должен провести бой против американца Чарльза Джонсона.

