Испания
Сегодня 19:30
 

Клопп составил список новичков для "Реала" на 140 миллионов

Клопп составил список новичков для "Реала" на 140 миллионов

Юрген Клопп близок к назначению на пост главного тренера мадридского "Реала" и уже определил приоритетные трансферы для укрепления состава, передают Vesti.kz.

Юрген Клопп близок к назначению на пост главного тренера мадридского "Реала" и уже определил приоритетные трансферы для укрепления состава, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, немецкий специалист хочет видеть в "Реале" следующих игроков: 

• Ибраима Конате ("Ливерпуль"): Клопп считает его главной целью для усиления защиты. Стоимость трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

• Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд): второй кандидат в центр обороны с аналогичным ценником около 60 миллионов евро.

• Кеннет Айххорн ("Герта"): 16-летний талантливый полузащитник рассматривается как инвестиция в будущее (сумма сделки — около 20 миллионов евро).

Несмотря на эти сообщения, стоит учитывать, что сам Клопп в недавних интервью опровергал контакты с мадридским клубом. На данный момент он исполняет роль спортивного советника в системе Red Bull. Его последним клубом был "Ливерпуль", который возглавлял с 2015 по 2024 год.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Лига чемпионов 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Бавария
- : -
Реал М
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Реал М
Проголосовало 282 человек

