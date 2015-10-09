Рафинья поддержал трансфер игрока сборной Бразилии в "Барселону"

Глейсон Бремер стал одним из приоритетных вариантов для усиления обороны "Барселоны", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, каталонский клуб ищет укрепление линии защиты перед стартом нового сезона Ла Лиги, и центральный защитник туринского "Ювентуса" рассматривается как один из наиболее подходящих кандидатов для системы главного тренера Ханси Флика.

Интерес к Бремеру исходит не только от руководства клуба, но и изнутри команды — его кандидатуру поддерживает Рафинья, хорошо знакомый с игроком по сборной Бразилии. По мнению окружения, его физическая мощь, скорость и надёжность в единоборствах идеально подходят под требования "Барселоны".

"Ювентус" не намерен расставаться с одним из ключевых защитников, однако готов рассмотреть предложения в районе 60 миллионов евро. При этом на игрока есть интерес и со стороны других европейских клубов, что усложняет потенциальную сделку.

В "Барселоне" уверены, что Бремер способен стать лидером обороны благодаря опыту выступлений на высоком уровне и умению играть в системе с высокой линией защиты. Однако трансфер зависит от финансовых возможностей клуба и итогов переговоров с "Ювентусом".

