Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 00:07
 

Рафинья поддержал трансфер игрока сборной Бразилии в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Рафинья поддержал трансфер игрока сборной Бразилии в "Барселону" Рафинья. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Глейсон Бремер стал одним из приоритетных вариантов для усиления обороны "Барселоны", передают Vesti.kz.

Поделиться

По данным Fichajes.net, каталонский клуб ищет укрепление линии защиты перед стартом нового сезона Ла Лиги, и центральный защитник туринского "Ювентуса" рассматривается как один из наиболее подходящих кандидатов для системы главного тренера Ханси Флика.

Интерес к Бремеру исходит не только от руководства клуба, но и изнутри команды — его кандидатуру поддерживает Рафинья, хорошо знакомый с игроком по сборной Бразилии. По мнению окружения, его физическая мощь, скорость и надёжность в единоборствах идеально подходят под требования "Барселоны".

"Ювентус" не намерен расставаться с одним из ключевых защитников, однако готов рассмотреть предложения в районе 60 миллионов евро. При этом на игрока есть интерес и со стороны других европейских клубов, что усложняет потенциальную сделку.

В "Барселоне" уверены, что Бремер способен стать лидером обороны благодаря опыту выступлений на высоком уровне и умению играть в системе с высокой линией защиты. Однако трансфер зависит от финансовых возможностей клуба и итогов переговоров с "Ювентусом".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!