Казахстанский боец отомстит обидчику спустя 7 лет? На кону - миллион долларов

Уже на этой неделе, 24 апреля, казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (25-6) проведёт полуфинальный поединок в Гран-при легковесов российской лиги Fight Nights. Его ждёт реванш с местным файтером Андреем Гончаровым (17-4-0-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии.

32-летний Рафиков и 27-летний Гончаров - одни из главных звёзд Гран-при в весовой категории до 70 килограммов, общий призовой фонд которого составляет миллион долларов (465,9 миллиона тенге). Оба преодолели стадию четвертьфинала, чтобы выйти друг на друга в полуфинале. Их поединок возглавит турнир Fight Nights 136 в Ростове-на-Дону (Россия) в пятницу, 24 апреля.

В казахстанца не верят, но он готов шокировать зрителей

Оба бойца добыли путёвки в полуфинал ещё в декабре прошлого года. Гончаров достаточно уверенно прошёл своего соотечественника Владимира Токова (11-3), нокаутировав его во втором раунде ударом по корпусу.

Вот, как это было:

Двумя неделями позже в клетку вышел и Рафиков, чьим соперником стал американец(26-14-1). Оппонент подходил к бою на серии из пяти поражений, а у Фаниля, напротив, было четыре победы кряду. Но финиша зрители не дождались - казахстанец победил единогласным решением судей.

После боя Рафикова в клетку вышел Гончаров - организаторы сразу же анонсировали пару полуфиналистов и устроили дуэль взглядов между ними. Не обошлось без колкостей, тем более файтеры знают друг друга.

В конце августа 2019 года в Краснодаре (Россия), на турнире лиги АСА, 25-летний Рафиков дрался с 21-летним Гончаровым. Рекорд казахстанца был 17-2, а россиянина - 10-3-0-1. В итоге Фаниль потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

Любопытно, что крупные букмекерские компании считают Гончарова огромным фаворитом в этом противостоянии. Коэффициент на его победу равен примерно 1,1, а на победу Рафикова - около 6,35.

Однако это может стать лишь дополнительной мотивацией для Рафикова показать всем, на что он способен. Тем более он уже давно жаждет провести реванш со своим обидчиком семилетней давности.

В углу бойца команды DAR Pro Team наверняка будет главный тренер Эдуард Базров. Рафиков является одноклубником известных бойцов UFC Шавката Рахмонова (19-0) и Асу Алмабаева (23-3). Под руководством Базрова он прошёл подготовку во Владикавказе (Северная Осетия - Алания, Россия).

Рафиков уже вспоминал поражение от Гончарова

В интервью YouTube-каналу нашего сайта в 2024 году Фаниль уже вспоминал свой неудачный опыт выступлений в АСА в 2019 году, когда он потерпел три поражения в трёх боях, в том числе нокаутом от Гончарова.

"Я был не готов, как ментально, так и физически. Тогда был вариант с АСА, мы подписались, я выбрал дивизион до 66 килограммов. Считаю, что это не мой дивизион, нужно было подняться на весовую выше. Я изнурял себя весогонкой сильно. Мои близкие, мои старшие браться, кто со мной был рядом, видели, что для меня первоначальной целью было сделать вес, потому что там строгий регламент с весовыми категориями, (перевес) бьёт по гонорарам. Все мои усилия уходили на весогонку, на бой я выходил вообще мёртвый. Ну и плюс ещё молодость, навыков не было подходящих на тот момент. Вот, поплатился за это двумя поражениями (решением) и нокаутом", - рассказывал он.

Отдельно он вспомнил про последний бой в лиге, когда проиграл белорусу Ивану Жвирбле в Алматы.

"Сразу, наверное, бросили в горящий котёл с акулами такими. И третье поражение от Жвирбли - это вообще нонсенс, я не знаю, я его бы девять раз из десяти побил, честное слово (смеётся)! Не знаю, что в тот вечер со мной произошло, но вот тогда я уже понял, что мне нужно на весовую категорию выше подниматься. Потому что я последние 100 грамм гонял шесть часов, это в Rakhat Palace (гостиница в Алматы - Прим. автора) было, я ночевал в бассейне, потому что я уже не мог дышать обычным воздухом, мне нужен был влажный воздух. Ну это нереально было, все видели, как мне было плохо, даже жена приезжала и видела. У меня и температура поднялась, шоковая терапия была с моим телом. Просто сам себя я тогда как-то победил, можно так сказать, но на бой вышел мёртвый. Просто тело вынес, а голова была вообще другим занята", - объяснял боец.

Теперь же, спустя семь лет, они подерутся в 70 килограммах - дивизионе, который Фаниль считает по-настоящему своим. В этом весе он был чемпионом лиги NAIZA, в этом весе становился обладателем совместного пояса организаций NAIZA и Fight Nights, когда победил Наримана Аббасова.

На кону миллион долларов - что нужно сделать Рафикову?

Казахстанскому спортсмену необходимо выиграть ещё два боя, чтобы стать чемпионом Гран-при. Сначала пройти Гончарова, а затем выиграть и в финале. В другом полуфинале, дата проведения которого пока неизвестна, встретятся россияне - Ахмед Алиев (23-10-0-1) и Тумер Ондар (11-2).

Они оба выиграли в четвертьфинале решением. Алиев в феврале нанёс поражение Тимуру Нагибину (22-12-0-1), а Ондар в конце марта прошёл уроженца Казахстана Тимофея Настюхина (14-9).

Кстати, в феврале 2025 года Рафиков уже бился с Алиевым, но на турнире Fight Nights по боксу, который прошёл в родном для него Павлодаре. Тогда Фаниль победил единогласным решением судей.

Стоит отметить, что точной информации о том, какую именно сумму получит победитель Гран-при, нет. Однако это в любом случае будут большие деньги, которые наверняка станут самым большим гонораром в карьере победителя.

Добавим, что турнир Fight Nights в Ростове-на-Дону пройдёт в пятницу, 24 апреля. Он начнётся в 20:00 по казахстанскому времени и будет показан на телеканале UDAR, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".

