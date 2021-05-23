Неудачный дебют. Казахский боец проиграл в первом поединке в октагоне UFC

Димаш Тулегенов

Казахский боец UFC из Китая Сайран Нурданбек (19-7) с поражения дебютировал на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США). В первом поединке известнейшей организации файтер, более известный как Шаилан, уступил автралийцу Джошуа Кулибао (9-1-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние полулегковесов завершилось единогласным решением судей в пользу австралийца - 29:28. В первом раунде Нурданбек пытался навязать сопернику свою борьбу, но контроль был довольно пассивным и неэффективным. Однако благодаря наличию контроля раунд могли отдать Сайрану. Начиная со второй пятиминутки Кулибао начал активно разбивать представителя Китая в стойке, а попытки Сайрана перейти в борьбу успехом не увенчались. Преимущество Джошуа в концовке боя было очень ощутимым - австралиец перебил соперника более, чем в три раза.

Это был первый опыт Нурданбека в UFC. Ранее он шел на серии из двух побед. Теперь на его счету семь поражений в карьере при 19 победах. Что касается Кулибао, то это первая победа австралийца при трех выступлениях в промоушене.

За несколько дней перед боем Сайран сделал заявление, в котором рассказал об уверенности в своей победе.

Напомним, что ранее на этом же турнире выступил казахский боец из России Дамир Исмагулов (20-1). Он единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля Алвеса (19-10).

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