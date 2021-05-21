Казахский файтер сделал заявление перед дебютом в UFC

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC Vegas 27. В этом вечере выступят два казахских файтера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В предварительном карде примет участие представитель команды DAR Team Pro Дамир Исмагулов (19-1), этнический казах из России и экс-чемпион M-1 Global - он будет драться с бразильцем Рафаэлем Алвесом (19-9). Также дебютирует в октагоне UFC казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (19-6), более известный как Шаилан - его соперником станет австралиец Джошуа Кулибао (8-1-1).

Нурданбек уверен, что выиграет дебютный бой в промоушене.

"Я начал свою карьеру в ММА, потому что был одержим просмотром UFC. Я очень рад подписать контракт с промоушеном. Я мечтал попасть в октагон UFC. Чжан Тецюань - первый китайский боец в ​​этой лиге, а теперь он мой тренер.

В моем стиле очень агрессивная борьба, быстрые удары, я борец. Я выиграю, вот и все", - приводит слова Сайрана ufc.com.

Отметим, что турнир UFC Vegas 27 возглавит поединок в легчайшем весе между американцами Робом Фонтом (18-4) и Коди Гарбрандтом (12-3).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!