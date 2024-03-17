Неожиданное событие произошло на турнире UFC: подробности

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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир UFC Vegas 88. По его итогам организаторы не смогли определить лучший бой вечера, что нечасто происходит в сильнейшем промоушене мира, передают Vesti.kz.

При этом бонусы в размере 50 000 долларов за лучшее выступление вечера заработали Марчин Тыбура, Жаклин Аморим, Мэйси Чиассон и Жафел Фильо.

Поляк Тыбура выиграл главное событие вечера (подробности - здесь), бразильянка Аморим в первом раунде финишировала Кори Маккенну из Уэльса, американка Чиассон также в первом раунде выиграла бой у шведки Пэнни Кианзад, а бразилец Фильо заставил капитулировать ямайца Оде Осборна, проигравшего в прошлом году казахстанцу Асу Алмабаеву.

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