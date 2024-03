Сабмишеном завершился главный бой тяжеловесов на UFC Vegas 88

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 88, в главном событии которого встретились тяжеловесы австралиец Тай Туйваса (14-7) и поляк Марчин Тыбура (25-8), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом, когда Тыбура перевел соперника в партер и удушающим приемом заставил австралийца сдаться.

В итоге поляк отпраздновал 25-й успех в ММА при восьми поражениях, тогда как Туйваса потерпел седьмую неудачу в карьере при 14 выигрышах.

Marcin Tybura strangles Tai Tuivasa in the first round#UFCVegas88

