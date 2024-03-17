Соперника казахстанца по дебютному бою в UFC финишировали в первом раунде

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 88, в его предварительном карде октагон разделили бразилец Жафел Фильо (16-3) и ямаец Оде Осборн (12-7), передают Vesti.kz.

Бойцы должны были провести три раунда в клетке, но поединок завершился в первом: Фильо задушил сзади Осборна.

Для бразильца это 16-я победа в ММА при трех неудачах, Осборн потерпел седьмое поражение при 12 выигрышах.

Напомним, Оде в августе прошлого года был соперником казахстанца Асу Алмабаева (19-2) по дебютному бою в UFC и также проиграл сабмишеном, но во втором раунде.

Главное событие на UFC Vegas 88 также завершилось досрочно, подробности - тут.